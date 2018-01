Madagascar: Libertalia musique records - Va pour la promotion de la musique actuelle

A rappeler que le festival Libertalia music records est prévu se tenir du 25 au 27 mai. Cette cinquième édition quitte la capitale pour la première fois et se déroulera sur la plage de Madirokely à Nosy-Be en se muant en « beach festival ». Cette occasion permettra ainsi une internationalisation encore plus poussée. En quatre éditions, Libertalia music records a réussi à trouver des festivals partenaires comme Iomma, le principal marché des musiques de l'Océan Indien et le Sakifo, festival de la Réunion. Ces partenariats aboutiront aux échanges d'artistes.

The Dizzy Brains, Kristel, des noms qui se frayent des chemins à l'international depuis deux ans. Faisant parler d'eux un peu partout, ces bandes anciennement des underground percent ailleurs et représentent la musique actuelle issue de la Grande Ile.

