Madagascar: « La météorologie à Madagascar » - A l'Académie malgache ce jour

Capitalisation. Les résultats présentés durant cette séance seront capitalisés dans un ouvrage accessible au public. Notons que cette cristallisation des acquis permettra au grand public de se reconnecter avec les valeurs naturelles « dominantes » d'une part, tout en sachant investir dans les bons placements d'autre part. Par ailleurs, il faut se rappeler que les « Ntaolo », nos ancêtres, expérimentaient la galaxie en mettant en relief l'expérience et la sagesse, ainsi que le respect de la nature, avec comme principaux outils, les « fady », ou les « fomba », pouvant se traduire par des interdits, des tabous et des décorums liés à l'interprétation des phénomènes naturels.

Présentations. L'équipe de Samuëline Rahariveloarimiza présentera les résultats de l'analyse qu'ils ont faite à partir des données centenaires recueillies par la Météo Madagascar. Cette présentation sera suivie de celle de M.Richard Ramaroson, de l'Université d'Harvard. Intitulée sobrement « La Météorologie à Madagascar », la présentation se subdivisera en deux parties. Celle de S. Rahariveloarimiza et son équipe, suivie de celle de M. Richard Ramaroson, d'Harvard University qui s'intitule : « Qualité de l'air dans les milieux urbains : problématique et enjeux. Quelles actions entreprendre ? »

Des études scientifiques ont révélé que la richesse de la biodiversité de Madagascar puise ses origines dans sa météorologie et son profil hydrologique particuliers. Pour ceux qui désirent en savoir plus, rendez-vous ce jour à 9 heures à l'Académie malgache Tsimbazaza, à travers une séance spéciale.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.