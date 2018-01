Cote d'Ivoire: Casse de la BCEAO - 20 ans de prison pour Gbagbo, Aké N'Gbo, Désiré Dallo et Katinan Koné

Vingt ans de prison et 329 milliards d'amendes pour avoir fait ouvrir les coffres de la banque centrale des Etats de… Plus »

Pendant la crise post-électorale, l'Union économique et monétaire ouest- africaine (Uemoa) avait interdit toute compensation financière avec la Côte d'Ivoire. La réaction de Laurent Gbagbo et de son camp qui avaient encore l'effectivité du pouvoir ont réquisitionné l'agence nationale de la Bceao et procédé à un transfert d'argent sous la conduite d'un montant de 1,7 milliard de Fcfa à la Présidence de la République.

Tous les accusés ont aussi été condamnés à payer des dommages et intérêts qui s'élèvent à 329 milliards de Fcfa. Ils étaient poursuivis pour « vol en réunion par effraction portant sur des caves de la Bceao et des numéraires ; complicité de vol en réunion par effraction ; destruction d'une installation appartenant à autrui ; détournement de deniers publics ».

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.