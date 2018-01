Cote d'Ivoire: "Cosmos Yopougon" - Le plus grand centre commercial de Yopougon ouvre bientôt

Pendant la crise post-électorale, l'Union économique et monétaire ouest- africaine (Uemoa) avait… Plus »

Avec une estimation de plus 4 millions de visiteurs/an, ce centre commercial, sera doté de 450 places de parking disponibles jour et nuit, de trois banques commerciales (Baci, Sgbci, Boa) et d'une poste.

La commune de Yopougon accueillera dans quelques mois son plus grand centre commercial au standard international. Dénommé « Cosmos Yopougon », cet ouvrage, situé en Face de l'espace Ficgayo et près du boulevard principal de la Paix, est construit sur une superficie de 3ha avec 14000m2 de surface louée.

