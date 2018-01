Gabon: Dortmund s'en prend encore au Gabonais Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a été exclu du groupe qui va affronter le Hertha Berlin en Championnat d'Allemagne, ce 19 janvier 2018. Le Borussia Dortmund dénonce l'attitude du Gabonais, récemment suspendu pour la troisième fois en l'espace d'un an. Il s'en est également pris au club anglais Arsenal dont l'intérêt pour l'attaquant de 28 ans semble accentuer encore les envies de départ.

Pierre-Emerick Aubameyang passera-t-il l'hiver au Borussia Dortmund (BVB) ? Le club allemand de football semble plus que jamais en froid avec son attaquant-vedette. Ce dernier a en effet été exclu du groupe qui va affronter le Hertha Berlin en Championnat d'Allemagne, ce 19 janvier 2019, après avoir déjà raté une rencontre face à Wolfsburg. Une sanction qui intervient quelques jours après que le Gabonais ait été suspendu par ses dirigeants pour la troisième fois en l'espace d'un an et demi. Ils lui reprochaient alors d'avoir manqué une réunion entre joueurs.

Cette fois, c'est le manque de concentration et d'implication de Pierre-Emerick Aubmayeng que le Borussia Dortmund remet en cause. « Je ne le reconnais plus, a dernièrement déclaré Michael Zorc, le directeur sportif du BVB. C'est un personnage haut en couleurs qui est peut-être un peu extraverti mais toujours discipliné et professionnel. Mais en ce moment ce n'est pas le cas. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête ».

Des envies d'ailleurs

Après quatre saisons et demie en Allemagne, le joueur de 28 ans aurait des fortes envies d'ailleurs. S'il a toujours rêvé du Real Madrid, « Aubame » serait ouvert au fait de jouer ailleurs qu'en Espagne.

En Angleterre, justement, l'entraîneur d'Arsenal a récemment évoqué le cas de celui qui a inscrit 141 buts en 212 matches avec Dortmund, depuis 2013. « Je préfère rester secret sur le sujet et ne rien commenter tant que rien n'est fait, a indiqué Arsène Wenger, qui va sans doute devoir remplacer l'attaquant Alexis Sanchez, en partance pour Manchester United. Est-ce qu'il (Aubemayang) s'intégrerait dans l'effectif ? Je pense que oui ».

Les propos relativement prudents du Français n'en ont pas moins provoqué la colère de Michael Zorc. « Il n'y a aucun contact avec Arsenal et nous estimons qu'Arsène Wenger a suffisamment à faire avec les performances de son équipe et de ses joueurs, dit-il. Nous estimons que s'exprimer sur des joueurs d'autres équipes est un manque de respect ».

Plusieurs clubs lui feraient les yeux doux

Le Joueur africain de l'année 2015 suscite l'intérêt de plusieurs clubs, en Europe et en Asie. L'été dernier, celui-ci a certes signé une prolongation de contrat avec le BVB assortie d'une hausse de salaire. Mais cela ne suffit peut-être plus à satisfaire l'ex-pensionnaire de l'AC Milan (Italie), de Dijon, Lille, Monaco et Saint-Etienne (France).

Excédé par les polémiques sur son manque d'investissement, Pierre-Emerick Aubameyang a récemment dénoncé un terme employé par un journaliste du magazine Kicker : « affenzirkus », qu'on pourrait traduire par « cirque de singe ». Une formule à connotation raciste selon « PEA » qui pourrait bientôt changer d'air.