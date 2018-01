Afrique: Lutte contre le terrorisme - Le Royaume-Uni apporte son soutien à la France

Pour sa première visite à Londres, depuis son élection à la magistrature suprême, le président français, Emmanuel Macron, a eu le soutien de la Première ministre britannique, Theresa May, dans le combat contre le terrorisme au Sahel.

L'annonce a été faite par Theresa May lors du sommet franco-britannique organisé à l'Académie royale militaire de Sandhurst, le 18 janvier. Downing Street a annoncé le déploiement prochain, au Mali, de 3 CH-47D Chinook, afin de fournir un soutien logistique indispensable aux troupes françaises, ainsi que des vols d'avions de transport C-17.

L'objectif de Londres est d'accroître la stabilité dans le Sahel et de lutter plus efficacement contre le terrorisme islamiste. A cela devrait s'ajouter une aide humanitaire de cinquante millions de livres pour les pays du G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Tchad). La coopération sur des projets de développement commun devrait également être renforcée. Par contre, aucun soldat britannique ne s'aventurera au Sahel. Ce concours du Royaume-Uni à la France est encadré par les accords de Lancaster House de novembre 2010.

Au-delà du Sahel, Paris et Londres ont signé un nouveau traité de coopération sur la gestion des migrants, visant à accélérer les procédures pour les mineurs isolés bloqués du côté français et pouvant prétendre à l'asile au Royaume-Uni, ainsi que pour les personnes pouvant bénéficier d'un regroupement familial, en lien avec les faiblesses des accords du Touquet, et souligné par le président Emmanuel Macron dès la campagne électorale de 2017. Londres a annoncé l'augmentation de sa contribution financière de 50,5 millions d'euros.

En retour, Paris s'est engagé à apporter des troupes dans le groupement de combat de l'Otan en 2019, en Estonie, sous commandement du Royaume-Uni. Les deux pays ont également annoncé un renforcement de la coopération en matière de sécurité et de justice pénale, en prolongement de leur accord sur la cybercriminalité. Et sur un autre front plus anecdotique, la France a prêté la Tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, montrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays. Mais un prêt qui n'interviendrait pas avant 2020.