Ile Maurice: Air Mauritius - 13 vols opérés de et vers Rodrigues ce vendredi

Elle a certes causé accumulations d'eau et inondations dans diverses régions du pays. La forte… Plus »

Les Rodriguais et Mauriciens bloqués à Maurice et Rodrigues en raison de la forte tempête tropicale Berguitta ont enfin pu rentrer chez eux. Avec la réouverture de l'aéroport de Plaisance, hier, jeudi 18 janvier, après que l'alerte cyclonique a été levée, Air Mauritius a opéré pas moins de 13 vols ce vendredi 19 janvier, de et vers Rodrigues. Il était d'ailleurs prévu que le dernier vol quitte l'aéroport de Plaisance à 16 h 15.

