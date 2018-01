Burkina Faso: Situation nationale - Le Balai citoyen dénonce "une crise de la gouvernance"

Le mouvement de la société civile, Le Balai citoyen, a animé, le jeudi 18 janvier 2018, une conférence de presse pour donner sa lecture de la situation sociopolitique nationale.

Le Balai citoyen est inquiet de la situation sociopolitique marquée par «une crise de gouvernance» avec à la clé un «front social en ébullition». Les responsables de ce mouvement de la société civile l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse, le jeudi 18 janvier 2018 à Ouagadougou. Ces derniers ont axé leur analyse sur trois plans à savoir économique, social et sécuritaire. Selon le porte-parole du Balai citoyen, Me Guy Hervé Kam, depuis l'avènement du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), au pouvoir les Burkinabè continuent d'attendre les changements tant espérés. «Après les espoirs suscités par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, et les élections démocratiques de novembre 2015, notre pays est marqué par une crise de gouvernance sur le plan social », a-t-il déclaré.

Sur le plan sécuritaire, le mouvement a noté qu'en trois ans, le Burkina Faso a enregistré 70 attaques terroristes qui ont fait plus d'une centaine de victimes aussi bien parmi les civils que les Forces de défense et de sécurité (FDS). Tout en s'inclinant devant leur mémoire, Le Balai citoyen dit apporter son soutien à tous ceux qui se battent jour et nuit pour faire échec aux projets funestes des barbares, à commencer par les soldats au front. «Nous appellons le gouvernement à doter nos vaillants FDS de moyens adaptés et suffisants pour mener à bien leur mission», a dit Me Kam. S'agissant de la mutualisation des moyens de lutte contre le terrorisme, Le Balai Citoyen, selon son porte-voix, s'est félicité de l'initiative du G5 Sahel, mais s'indigne par contre de «l'incapacité honteuse» des pays-membres à trouver eux-mêmes les 280 milliards de F CFA annuels nécessaires pour l'opérationnalisation de la force militaire conjointe.

Les animateurs de la rencontre n'ont pas passé sous silence la gouvernance judiciaire. Pour eux, la justice doit se donner les moyens de vider les dossiers emblématiques qui piétinent dans ses tiroirs afin de poser les bases d'une vraie réconciliation nationale. «Il est inadmissible qu'après tant de sacrifices consentis par le peuple burkinabè pour donner à la justice toute son indépendance et aux magistrats une rémunération conséquente, les mauvaises pratiques aient toujours cours au sein de l'appareil judiciaire burkinabè», s'est offusqué Guy Hervé Kam. Les conférenciers se sont également prononcés sur l'affaire Auguste Denise Barry et la grève au ministère de l'Education nationale.

Sur l'affaire Barry, poursuivi pour «complot et incitation à la commission d'acte contraire à la discipline et au devoir», Le Balai Citoyen dit exiger que toute la lumière soit faite. «Nous regrettons à ce sujet que les éclaircissements tardent à venir, laissant libre cours à toutes les supputations», a fait savoir Smokey (Serge Bambara à l'état civil), l'autre animateur de la conférence de presse. Concernant le second point, le mouvement estime que la crise qui secoue le secteur de l'éducation nationale est révélatrice de la qualité de la gouvernance actuelle du pays.