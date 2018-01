Burkina Faso: Gouvernance en Afrique - La BADEA salue les progrès "remarquables" du Burkina

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est entretenu, le jeudi 18 janvier 2018 à Ouagadougou, avec le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Dr Sidi Ould Tah.

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), voit d'un bon œil la conduite des affaires publiques au Burkina Faso. De passage à Ouagadougou, le directeur général de l'institution, Dr Sidi Ould Tah, est allé le signifier, le jeudi 18 janvier 2018, au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. «J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président du Faso, et c'était l'occasion pour moi de le féliciter pour les progrès remarquables réalisés par le Burkina, malgré la conjoncture économique internationale et régionale », a-t-il indiqué.

Ce fut également, à l'entendre, le cadre pour passer en revue les différents programmes de coopération qui existent entre la BADEA et le Burkina. « Nous avons écouté les orientations du président de la République sur les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale entre la BADEA et le Burkina, mais aussi les perspectives de cette coopération. J'ai confirmé au chef de l'Etat, le soutien et l'accompagnement de notre banque et des autres institutions-sœurs du groupe de coordination des institutions financières arabes, pour la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) », a rapporté le Dr Tah.

Mais qu'envisage faire concrètement la BADEA pour le Burkina ? « Nous avons prévu un ensemble d'actions aussi bien dans le secteur public que privé. Au titre du secteur public, nos actions vont être orientées vers les domaines des transports, en particulier les routes, l'eau, l'appui à la microfinance, aux petites et moyennes entreprises, à l'entreprenariat féminin et à l'emploi des jeunes », a expliqué l'hôte du palais de Kosyam.

En ce qui concerne le secteur privé, il a évoqué deux nouveaux programmes à mettre en œuvre. Il s'agit notamment de celui relatif au financement du commerce et le programme spécial pour le financement du secteur privé.