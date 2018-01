Sous la conduite du président du département de Goudomp et député à l'Assemblée nationale, les militants de l'Alliance pour la République de l'arrondissement de Karantaba ont pris part hier à un meeting dit de remerciements.

Malamine Gomis entendait ainsi rendre l'ascenseur aux populations qui l'ont porté au perchoir et réaffirmer son engagement à porter leurs préoccupations à l'hémicycle. Les habitants des villages du Pakao, fidèles à la mouvance présidentielle, lui ont toutefois opposé quelques doléances.

Dans nne ambiance digne de campagne électorale aux couleurs de l'Alliance pour la République, la cité religieuse de Karantaba dans le département de Goudomp a massivement répondu à l'appel de Malamine Gomis, le président du département de Goudomp et député à l'Assemblée nationale. Face à un auditoire presqu'acquis à sa cause, Malamine Gomis a réitéré ses remerciements aux populations pour l'avoir porté à l'hémicycle. « J'ai décidé de commencer la série de meetings par l'arrondissement de Karantaba pour ensuite remonter vers la ville de Goudomp. Je tiens dans un premier temps à remercier les populations de Karantaba pour leur confiance qui nous a permis de remporter la victoire sur l'opposition. C'est un défi pour nous aujourd'hui de resserrer les rangs et de travailler en étroite collaboration pour la réélection du président Macky Sall à la présidentielle de 2019 ».

Les populations n'ont pas manqué de faire part de leurs doléances à Malamine Gomis, crédité de son écharpe de parlementaire. Il s'agit notamment de la réhabilitation annoncée de leur mosquée, la construction de l'axe Karataba/Sandiniéry et l'électrification. « Les populations ont réaffirmé leur engagement à réélire le président Macky Sall en 2019, mais face à un certain nombre de contraintes, elles ont posé des doléances qui ont pour nom l'achèvement des travaux de réhabilitation des mosquées de Karantaba et de Baghère avant le Gamou en mai prochain, la construction de la route Diopcounda/Karantaba, Kolibantang, Baghère et Sandiniéry. Et une troisième relative à l'électrification et aussi la construction du barrage hydro-agricole de Diopcounda. Les poteaux sont même arrivés, il reste les travaux de raccordement à faire », a dit Malamine Gomis en meeting.

Pour ce qui est du domaine de la santé, Malamine Gomis a tenu à rassurer des engagements du chef de l'Etat. « Le président de la République a pris des engagements devant nous au palais présidentiel pour doter nos structures de santé en ambulance et autres commodités pour faciliter la mobilité des personnes. C'est un homme de principe, il le fera ». Le président du département de Goudomp a relevé enfin que le meeting de Karantaba marque le prélude d'un long périple pour baliser la voie à la réélection du président Macky Sall en 2019.