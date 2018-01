Et d'ajouter «ce que nous attendons des jeunes, c'est qu'ils utilisent ces plates-formes à bon escient. Nous les invitons à avoir ce que j'appelle : la responsabilité éthique et sécuritaire en ligne. Ce que j'appelle les trois R : le respect de la vie privée des autres, le respect de la propriété privée des autres et le respect des sentiments d'autrui. Nous devons sensibiliser les jeunes à éviter les dérives dans la révolution numérique pour mieux affronter le monde de demain», a-t-il conclu. L'adjoint au gouverneur chargé du développement de Diourbel qui présidait ce comité régional de développement, soutient, pour sa part, que cette plate- forme va les aider dans leurs études. Il leur demande de l'utiliser à bon escient.

Le Chef de l'Etat a l'obligation de rendre compte de ce qu'il fait. Il est également un moyen pour le Chef de l'Etat d'écouter ces jeunes », a soutenu le conseiller spécial du Chef de l'Etat, Ousmane Thiongane, le responsable de cet espace. Et de poursuivre : «nous recevons beaucoup de critiques positives, négatives, constructives. Génération Sénégal qui constitue la dernière des plates-formes permet aux jeunes de pouvoir parler, discuter et parfois d'être un rédacteur du jour. Ce sont des supports nécessaires qui permettent de diffuser les informations en temps réel.

Il s'agit d'une plate forme digitale qui accompagne le chef de l'Etat et qui l'assiste également dans sa communication digitale. Le responsable de l'espace numérique de la présidence, Ousmane Thiongane a saisi cette occasion pour exhorter les jeunes à la responsabilité éthique et sécuritaire en ligne.

