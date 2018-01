Sénégal: Plaidoyer pour une meilleure prise en charge de la santé oculaire - Les acteurs sollicitent plus de fonds

Pour rappel, selon Oms, aide-mémoire 282, octobre 2017, au niveau mondial, plus de 253 millions souffrent actuellement de handicap visuel, et parmi eux, 36 millions sont aveugles et ne peuvent se déplacer sans aide et ont besoin d'un appui sur le plan professionnel et ou social.

Pour save children qui s'active dans l'élimination des cécités évitables, pour le Sénégal 165 mille aveugles sont dénombrés et plus de 550 mille malvoyants. Une situation, selon les acteurs, due à la réponse qui est à l'origine d'énormes souffrances pour les personnes touchées mais aussi la famille. «Dans la lutte contre la cécité, il faut des moyens. Nous appuyons le programme dans ce combat tant financier que technique. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, avec le nombre de malvoyants au Sénégal que la lutte contre la cécité doit être érigée en priorité afin de relever les défis», a fait comprendre la représentante de l'Ong Save Children, Salimata Bokhoum.

165 mille aveugles et plus de 550 mille malvoyants sont dénombrés au Sénégal. Ce qui amène le docteur Boubacar Sarr, ancien coordinateur du programme à souligner que «la santé oculaire doit être érigée en priorité au Sénégal». Des propos tenus hier, jeudi 18 janvier, lors de la journée de plaidoyer pour la santé oculaire.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.