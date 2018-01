Dans la foulée, le Dr Cheikh Seck et les cadres libéraux apparemment très en verve ont exigé des autorités « l'impression et la distribution, sans délais, de toutes les cartes d'électeur sciemment retenues par le régime de Macky Sall». Ces membres du Pds qui appellent à la mobilisation de tous les militants libéraux, des sympathisants et mouvements karimistes au plan national et international envisagent d'ailleurs de convoquer prochainement le secrétariat exécutif national de leur fédération «aux fins de réfléchir sur une nouvelle offre politique nationale à verser dans la corbeille déjà riche du candidat Karim Wade». Un candidat à la présidentielle dont ils se sont engagés à préparer instamment le retour au pays.

Réunis en effet jeudi 18 janvier 2018, à la permanence nationale Oumar Lamine Badji du Pds, les membres de la Fédération nationale des cadres Libéraux (Fncl) ont réclamé sans fioritures la démission du Premier ministre et de son gouvernement pour, ont-ils précisé dans leur communiqué, « le mensonge d'Etat sur les montants prétendument recouvrés dans le cadre de la Crei et pour leur responsabilité sur la situation chaotique des finances publiques du pays ».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.