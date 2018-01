Sénégal: Intégration du genre dans les politiques énergétiques - Les acteurs mettent en place un cluster genre et energie

L'Ong Energie 4 Impact et d'autres acteurs intervenant dans le secteur de l'énergie et du genre, ont procédé hier, jeudi 18 janvier, au lancement du cluster genre et énergie au Sénégal. L'objectif de ce cluster et de consolider et de coordonner l'activité de toutes les parties prenantes pour tirer un meilleur profit des liens entre le genre et l'énergie.

Pour relever le défi de la prise en compte effective du genre dans les politiques et programmes énergétiques et résoudre les problématiques liées à l'inexistence de mécanismes financiers appropriés et au manque de synergie d'actions entre les parties prenantes que l'Ong Energie 4 impact et d'autres acteurs ont mis sur pied un cluster genre et énergie au Sénégal.

«C'est une plateforme où tous les acteurs intéressés par la question genre et énergie se retrouvent pour essayer d'échanger et de travailler en synergie pour mutualiser leurs actions. Ce qui va permettre de rationnaliser les ressources matérielles, humaines et financières. On travaille pour le même pays donc il faudrait que chacun sache ce que fait l'autre pour qu'il n'ait pas de doublon», a expliqué Louis Seck, le directeur pays de Energie 4 Impact.

Pour lui, l'accès universel à l'énergie ne pourra se faire que si toutes les composantes de la population s'y mettent notamment les femmes. « Dans bien des cas, on voit que la femme n'est que consommatrice et pourtant elle est au cœur du système énergétique. Donc on ne peut pas les exclure des instances de décisions. L'intégration du genre dans les politiques du secteur de l'énergie est extrêmement importante, parce que cela nous permettra d'atteindre l'accès à l'énergie pour tous en 2030 », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, M Seck trouve que la multiplicité des acteurs intervenants sur la question de l'accès à l'énergie des femmes appelle la nécessité de disposer d'un outil de plaidoyer et de sensibilisation afin de mieux capter les financements innovants à l'instar du crédit carbone , fonds vert climat.