Sénégal: Rencontre gouvernement/syndicats d'enseignants - Les attentes des parents d'élèves et de la societé civile

Parents, élèves et la société civile seront à l'écoute des conclusions issues de la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants prévue aujourd'hui, vendredi 19 janvier, à partir de 10 heures, au siège du secrétariat général du gouvernement.

L'union nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal (Unapees) et la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) y placent pleins d'espoirs, pour un système éducatif définitivement pacifié, afin de relever les défis de la performance. Le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, présidera la séance entre son gouvernement et les syndicats les plus représentatifs.

ABDOULAYE FANE, PRESIDENT DE L'UNAPEES : «Un grand espoir»

Nous plaçons un grand espoir par rapport à cette rencontre. Cependant, nous pensons que ce genre d'initiative a pris du temps. Depuis 2016, les acteurs ont constaté cette accalmie, suite aux interventions d'un certain nombre de médiateurs. Les syndicats d'alors avaient décidé de suspendre leur mot d'ordre. Nous pensons qu'il fallait mettre à profit ce temps là pour réamorcer le dialogue. Il ne s'agit plus de négociations, selon l'Unapees, mais une rencontre d'application des accords. Une rencontre où sortira un début de solutions aux points de revendication, car des préavis de grève ont été déposés de part et d'autre. Toutes les composantes du mouvement syndical ont démarré leurs plans d'action, même ceux qui n'ont pas bénéficié d'une représentativité. Nous demandons aux syndicats de répondre à l'appel du gouvernement. La politique de la chaise vide ne réglera pas le problème. Nous vous invitons à participer à cette rencontre pour situer les problèmes.

CHEIKH MBOW, COORDINATEUR DE LA COSYDEP : «Annihiler toute stratégie de pourrissement»

C'est une rencontre éminemment importante dans la mesure où, de ses conclusions, dépendra le dénouement de la crise. Nous espérons que les gens seront dans une dynamique pragmatique, où ils vont évaluer de manière responsable, objective, des accords signés avec les organisations syndicales. Les parties prenantes s'engageront de manière sincère et franche, l'échéancier qu'elles vont certainement dégager ; et que la rencontre puisse rétablir un climat de confiance entre acteurs. Nous sommes à niveau où il faut annihiler toute stratégie de pourrissement. Nous appelons vivement les acteurs à régler les questions récurrentes. Les points qui font l'objet de conflit, doivent être résolus. Nous en appelons au Chef de l'Etat pour permettre d'avoir un système pacifié et améliorer les enseignements et apprentissages.