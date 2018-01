Sénégal: Ecole nationale de formation en économie familiale et sociale - 25 ans au service du développement économique et social

L'Ecole Nationale de Formation en Economie Familiale et Sociale (Enfefs), en prélude de la célébration de ses 25 ans de service qui aura lieu le samedi 20 janvier prochain, a organisé hier, jeudi, un atelier de concertation au sein de son école.

Cette rencontre a réuni l'ensemble des professionnels de l'économie familiale et sociale pour réfléchir sur la question de l'économie familiale et sociale pour un Sénégal émergent.

L'Ecole Nationale de Formation en Economie Familiale et Sociale (ENFEFS) est une institution qui forme des spécialistes en économie familiale et sociale. Elle offre des formations qui «contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable par son approche pluridisciplinaire et multisectorielle», affirme Mme Fatou Ndiaye, enseignante chercheure de l'Enfefs et directrice générale de l'éducation et de la formation en économie familiale et sociale.

Dans le dossier de presse, il est noté que «l'Etat du Sénégal compte faire de la formation professionnelle et technique un levier important pour l'amélioration de la compétitivité de l'économie et la création de richesses ». D'ailleurs, la directrice de l'Enfefs, Maimouna Kanté Camara souligne que c'est «un travail qui est pris à bras le corps par le président de la République et le ministre Mamadou Talla ».

Pour elle, «le Plan Sénégal Emergent (Pse) s'adosse sur l'économie familiale et sociale dans sa dimension économique et sociale». En plus Mme Kanté Camara pense que «quand la santé de la famille, qui est la plus petite cellule au niveau national, et l'économie sociale est bien gérée, «la nation qui est l'entité la plus grande se portera beaucoup mieux».

Toutefois, les personnels de cette école ont fait des plaidoiries pour pouvoir relever certaines de leurs défis. En effet, face à la presse, la directrice de l'Enfefs, a laissé entendre:«L'ENFEFS voudrait que tout ce qui est formation professionnelle soit pris en charge par le ministère de la formation professionnelle d'apprentissage et de l'artisanat» a-t-elle souligné.

Pour autant, cette école est la seule structure publique, au Sénégal et dans la sous-région, à former des maîtres d'enseignement technique et professionnel en économie familiale et sociale et des techniciens supérieurs en Diététique. Ainsi cette école n'arrive pas à répondre à l'ensemble des besoins de formation sectorielle, en santé, en agroalimentaire, en habillement, en restauration etc. C'est en ce sens que Mme Camara déclare :«c'est un établissement qui ne peut pas couvrir l'ensemble de ces besoins». Par conséquent, «nous avons un grand espace derrière, qu'on peut aménager pour prendre en charge tous les besoins de formation » conclue-t-elle.