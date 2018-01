Sénégal: Plan d'actions unitaire, mercredi prochain - Le GCSE et l'Idee accelèrent la cadence

Les camarades de Waly Zoumarou et de Gougna Niang observeront un débrayage le mercredi 24 janvier, à partir de 9 heures suivi d'une assemblée générale. Ils ont prévu une grève totale le lendemain, jeudi 25 janvier, pour exiger l'augmentation des indemnités de logement et la fin des lenteurs administratives. Ce plan d'action unitaire est une réponse de la démarche sélective du gouvernement qui convoque les syndicats les plus représentatifs à la table de négociations.

Le Grand cadre des syndicats d'enseignants (Gcse) et l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants (Idee) ont décidé de joindre leurs forces pour amener le gouvernement au respect des accords signés.

