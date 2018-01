Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Lancement de la rentrée « Métiers en informatique 2018 »

La cérémonie a eu lieu le 16 janvier à Brazzaville, au Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami), sous la supervision du directeur départemental de la formation qualifiante au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, Maximin Ngampika.

La formation continue, a rappelé aux apprenants le coordonnateur du Cami, Arsène Vembe, est un processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir des savoir-faire nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Ce processus est reconnu comme droit individuel inscrit au livre IX du code du travail dont la mise en œuvre est liée au statut de la personne. Ce type de formation concerne ceux qui sont entrés dans la vie active et ont donc quitté la formation initiale (études). Ce qui permet aux personnes qui sont déjà dans la vie active de pouvoir continuer à se former pour améliorer leurs compétences et s'adapter aux nouvelles technologies, pratiques ou méthodes appliquées en entreprise. Cette formation permet également la reconversion professionnelle. Elle est donc proposée aux professionnels salariés, aux jeunes, aux adultes et aux demandeurs d'emploi.

« Le Cami entre dans une phase déterminante dans la formation qualifiante et continue, qui doit rester jusqu'au bout salutaire, intégratrice, porteuse de valeurs fondamentales, fondées sur l'égalité et la laïcité. Des valeurs qui forgent l'esprit critique, l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie en direct de nos apprenants pour en faire des citoyens de demain, capables d'améliorer notre société vers ce qu'il y a de meilleurs et de trouver les réponses adaptées aux problèmes sans cesse renouvelés », a déclaré le coordonnateur du Cami.

A son tour, le directeur départemental de la formation qualifiante a indiqué aux apprenants que cette formation n'est pas vaine. Elle sera sanctionnée par la remise des diplômes signés par le directeur général de la formation qualifiante du ministère de l'Enseignement technique, en attendant la mise en application du décret présidentiel du 14 août 2017 fixant les conditions d'accès, l'organisation et le fonctionnement des centres d'éducation de formation et d'apprentissage.

Maximin Ngampika a exhorté les apprenants à éviter le complexe, l'irrégularité au centre, les encourageant à se mettre plutôt résolument au travail . « A vous de vous mettre résolument au travail pour que cette formation vous amène jusqu'au marché de l'emploi, parce que même à la Fonction publique, l'on procède maintenant par des concours pour y être recruté. Il faut donc que vous soyez assidus. Par ailleurs, en dehors de la théorie, il faut qu'il y ait aussi la pratique. Pour ce faire, vous deviez passer des stages... », a-t-il indiqué.

Aux responsables du centre, le directeur départemental de la formation qualifiante a été clair. « Il vous faut maintenir le cap que vous avez déjà atteint, sinon on vous retire l'agrément. Aussi reviendrons-nous assez souvent pour le suivi de cette formation jusqu'à sa fin. », a averti Maxim Ngampika.

Le coordonnateur du Cami a pris bonne note des observations faites par le directeur départemental, tout en promettant de rendre compte mensuellement de l'évolution de cette formation.