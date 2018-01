Tunisie: Un bilan rassurant et prometteur

Quand des compétitions nationales deviennent un véritable phénomène social, on est tenté de ranger les résultats au second plan, même si les résultats dans les différents championnats du monde resteront aussi dans les mémoires.

Ce n'est pas un hasard si les sélections tunisiennes (G et F) de pétanque et de boules se trouvent dans les quatre premiers des différentes joutes mondiales et africaines. Avec un président dévoué et surtout sportif, Lassaâd Eddhif, et son bureau fédéral connaisseur et compétent, aidé par une direction technique professionnelle, les sélections tunisiennes sont condamnées aux médailles et aux consécrations.

Impossible d'oublier les formidables images que nous ont laissées les champions du monde Achraf Zouaoui, Mona Béji, Ahlem Sassi, Ahlem Hadj Hassan, etc. Les résultats des sélections tunisiennes 2017-2018 étaient remarquables, tels que la médaille d'or aux Championnats du monde (combiné-boules), médaille d'or aux championnats du monde (doublette-mixte-pétanque), médaille d'argent au mondial (tête à tête -féminine - pétanque), médaille d'argent au mondial (tête à tête- masculine-pétanque).

En Afrique, nos joueurs ont manqué de peu l'or, et ce, en deux championnats d'Afrique en Tunisie : médaille d'argent au championnat d'Afrique (triplette-pétanque) et médaille d'argent au tir de précision (pétanque).

Enfin, la sélection féminine s'est contentée d'une bronze à la 1ère coupe des nations (boules).

Et l'on ne doit pas oublier l'apport du staff technique national, bien encadré par un bureau fédéral professionnel et qui veille au grain, qui ont déployé beaucoup d'efforts sur le double domaine technique et tactique, et ce, pour que nos équipes nationales soient sur la plus haute marche du podium.

L'heure est à la confirmation. La saison 2018 sera une année très importante pour nos sélections qui devront confirmer leurs titres mondiaux.

Mais grâce à leurs capacités de surpassement et à cette foi inébranlable en leurs moyens, les membres des sélections masculines et féminines sont parvenus à avoir des médailles d'or et des titres de champions du monde.