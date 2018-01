Tunisie: Et maintenant la Coupe Davis!

En Tunisie, après les manifestations, l'heure est au décompte des arrestations et à la justice. Plus »

Il a tous les atouts et ne devrait pas avoir de soucis pour faire les bons choix et motiver ses joueurs. Ce qui compte, bien entendu, c'est de savoir utiliser les joueurs lors du premier jour où tout peut se jouer.

Du côté de la sélection, il y aura un changement de taille : Anis Bouchlaka est maintenant le nouveau capitaine. Longtemps entraîneur national de toutes les catégories, et également collaborateur avec l'ITF en tant qu'instructeur, A. Boukhlaka jouit d'une bonne réputation en tant que quelqu'un de sérieux et compétent. Saura-t-il assurer sa nouvelle fonction qui diffère un peu de celle de sélectionneur ?

