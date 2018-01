Tunisie: Que la fête commence !

C'est le grand prix, un rendez-vous à ne pas manquer pour les champions du monde et aussi olympiques.

Ce grand rassemblement sera pour eux un avant-goût des prochains championnats du monde et aussi des Jeux olympiques 2020 à Tokyo.

Ce sera impressionnant, cela montre que dans l'esprit des judokas tunisiens, tout le monde a compris que c'est le rendez-vous de toutes les générations confondues, un moment unique à vivre. Il y aura un avant et un après-grand prix doté d'une somme fabuleuse pour tous les médaillés.

Face à ces champions venus du monde entier tels que le Japon, la France, le Brésil, l'Egypte, la Chine, la Hollande, la Slovaquie et l'Ukraine, les champions tunisiens devraient donner une bonne image de leur judo, de leur sérieux et de leur volonté de bien faire sur le long terme. «Nous avons un crédit, nous avons gagné la confiance de tous. Mais là, mes judokas vont montrer au public l'importance de ce tournoi», a souligné l'ex-champion du monde et actuel sélectionneur national des garçons, Anis Lounifi.

La première journée de ce grand prix sera une opportunité pour les 19 judokas tunisiens d'entamer cette compétition avec l'envie de se surpasser et de représenter dignement le judo tunisien «Maintenant, qu'ils profitent de cet événement exceptionnel. Je souhaite pour eux et pour elles qu'ils puissent laisser parler leurs qualités de judokas et d'athlètes dans ce rendez-vous. Une bonne entame est nécessaire pour encourager leurs coéquipiers lors des deux autres journées qui s'annoncent passionnantes», a affirmé Béchir Khiari, sélectionneur national des féminines.

En effet, un bon démarrage est nécessaire pour les garçons dans les deux catégories (-60kg pour Fredj Dhouibi, Moneem Mejri, Mohamed Amine Ayari et Alaeddine Ben Chebla) et celle des -66kg composée de Aziz Horbi, Houcem Khalfaoui, Mohamed Rouini et Bilel Ben Ahmed.

L'objectif de ces athlètes tunisiens est de s'illustrer, d'être médaillés et surtout de bien représenter la Tunisie face au gotha mondial.

Féminines : des chances pour Ayari et Djelassi

En féminines, la mission de nos représentantes s'annonce ardue, vu la présence de championnes du monde et olympiques. Mais, en dépit de tout, nos chances sont réelles avec Hela Ayari et Nesria Djelassi (-57 kg).

«On a senti naître un esprit de groupe, on était là les uns pour les autres. Il n'y a pas de mot pour décrire combien c'était fort dans ce grand prix», a dit la championne d'Afrique Hela Ayari.

Dans la catégorie -48 kg, Olfa Messaoudi, Oumaïma Bédoui, Donia Oueslati et Chaïma Khalfaoui sont concentrées pour faire face à des adversaires assez bien préparées pour cet événement.

Nous espérons que la première journée de ce grand prix sera la grande fête du judo mondial et tunisien.

Le programme de la 1ère journée

Palais des sports d'El Menzah

10h00 : Eliminatoires (garçons (-60 et -66 kg)

11h00 : Eliminatoires dames (-48,-52 et -57 kg)

15h30 : Cérémonie d'ouverture

17h00 : Finales et remise des médailles