Burkina Faso: Grogne sociale - La CED/Renouveau appelle à privilégier le dialogue

Elle a aussi interpellé les jeunes et les femmes à se démarquer des «méthodes gang» de personnes «mues par leurs propres intérêts» qu'elle s'est gardée de nommer. Le même appel a été lancé à l'endroit des partenaires sociaux, en particulier le front syndical, «à privilégier le dialogue et l'intérêt supérieur de la nation, la tolérance et la prise en compte de toutes les parties». Pour Roland Yarbanga, les organisations de la société civile sont des sentinelles de la bonne marche du pays. «Il est donc primordial qu'elles ne se laissent pas entrainer dans un mutisme qui pourrait s'apparenter à une omission de leurs rôles premiers», a-t-il déclaré.

Face à un front social particulièrement agité, la coordination nationale du Cadre d'expression démocratique-Renouveau (CED/ Renouveau), a tenu, dit-elle, à éclairer l'opinion nationale et internationale sur les mobiles réels de certaines actions. Le président du CED/Renouveau, Roland Yarbanga,a condamné «avec la dernière énergie», la tentative présumée de déstabilisation pour laquelle l'ex-ministre de la Sécurité, Auguste Denise Barry et d'autres suspects ont été arrêtés. Pointant un doigt accusateur sur l'ex-parti au pouvoir, la coordination a dit «non à la manipulation d'un régime déchu, aux agissements indécents de certaines OSC instrumentalisées».

