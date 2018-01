Burkina Faso: Application de la fonction publique hospitalière - Les négociations suspendues ...

Ça va rester dans l'histoire ». Il faut entendre par-là, une augmentation conséquente des grilles indiciaires et indemnitaires des agents de santé et le personnel administratifs des centres sanitaires concernés par la fonction publique hospitalière, ainsi que de nouvelles indemnités. Le consensus est donc effectif au niveau des montants, il ne reste qu'à s'accorder sur l'échelonnement. Occasion pour le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba d'insister sur la logique du gouvernement de toujours parvenir à un accord avec les partenaires sociaux, à travers le dialogue.

C'est la délégation du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) qui a d'abord quitté les lieux. « Les négociations se sont bien déroulées. Nous sommes d'accords sur les conditions de fonds de mise en œuvre de la loi portant fonction publique hospitalière. Mais c'est la période pendant laquelle l'opérationnalisation doit se faire qui pose problème », a confié le Secrétaire administratif du SYNTSHA, Hamadi Konfé. En effet, pendant que les syndicats demandent que la mise œuvre se déroule sur 2 ans, le gouvernement prévoit trois ans. A tour de rôle, les différents représentants des six syndicats du domaine de la santé confirment cet état de fait : c'est l'échelonnement du processus qui bloque l'accord.

Il faudra patienter encore, avant de voir un accord entre le gouvernement et les syndicats de la santé en ce qui concerne l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Les deux camps se rencontrés hier jeudi 18 janvier 2018 à la primature, sans parvenir à aplanir toutes les divergences. Ils se sont finalement quittées dos à dos, le la partie gouvernementale, pour aller revoir leurs calculs et les syndicats, afin de consulter leurs bases. La pomme de discorde se situe au niveau de l'échelonnement de la mise en œuvre des différents points discutés.

