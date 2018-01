Afrique: 5e CHAN, Congo - Burkina Faso - Les Etalons promettent un autre visage

Une victoire, synonyme d'un grand pas vers la qualification est l'exploit que devra réaliser les Etalons face aux Diables rouges du Congo, actuels leaders de la poule, demain samedi 20 janvier à 19h 30 TU au Grand stade d'Agadir.

Beaucoup de choses ont été dites sur la production d'ensemble des Etalons lors de leur première sortie du 5e Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) face aux Palancas Négras de l'Angola. Des critiques qui, semble-t-il, ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le coach Drissa Malo Traoré dit Saboteur, lui, semble avoir compris la portée du message. « Nous allons remanier l'équipe » a-t-il prévenu. En effet, face à l'Angola, bon nombre de joueurs n'ont pas répondu à l'attente. Notamment dans le secteur médian. Ils seront remplacés par des éléments qui reviennent de blessures et de suspension, a informé l'entraîneur des Etalons.

Il s'agit de Mohamed Sydney Sylla, d'Adama Barro et Yaya Sanou (retour de suspension). Augustin Abem est aussi maintenant apte mais ne serait pas à 100% physiquement. Le technicien burkinabè a avoué vouloir utiliser Issa Gouo appelé pour remplacer le blessé Séverin Traoré, « si administrativement tout est fin prêt ». Après avoir eu l'occasion de voir le Congo à l'œuvre, Saboteur a informé qu'il mettra en place un dispositif tactique pour pouvoir s'en sortir. Comme indice de ce dispositif, il a soufflé vouloir densifier le milieu de terrain avec de nouveaux hommes. Secteur de jeu qui n'a pas donné grande satisfaction face aux Palancas Négras selon lui.

Pour Drissa Malo Traoré dit Saboteur, le moral de sa troupe est au beau fixe. « Nous allons nous battre pour que les gens sachent que nous sommes de véritables Burkinabè » a-t-il lancé. La même promesse a été faite par son capitaine Aboubacar Babayouré Sawadogo. « Nous nous sommes parlés après le match. Le Congo étant une équipe de l'Afrique centrale, il a à peu près le même style de jeu que l'Angola. Face aux Palancas Négras, nous étions un peu absents dans les duels.

Nous allons essayer de corriger tout cela et garder un peu plus le ballon » a insisté le relais de l'entraîneur sur le terrain. En tous les cas, les Diables Rouges du Congo qui ont évolué face aux Lions Indomptables du Cameroun ne sont pas aussi des foudres de guerre. Ils ont des individualités que la défense burkinabè doit surveiller comme de l'huile sur le feu. Et la tête de proue est le sociétaire de l'AS Otoho, Jaurès Ngombé. Il a été pratiquement le seul à faire plier l'équipe de Rigobert Song. Congo # Burkina Faso, c'est demain à 19h 30 au Grand stade d'Agadir. Une victoire et les Etalons feront un grand saut pour les quarts de finale. Un nul et tout restera encore possible. Une défaite et tout sera pratiquement cuit.