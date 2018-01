Burkina Faso: Open de Ouagadougou - Les karatékas burkinabè occupent la deuxième place

La Fédération burkinabè de karaté a organisé du 11 au 14 janvier 2018, la première édition du tournoi Open. La compétition a regroupé les karatékas du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'ivoire, du Niger, et du Togo. Les Burkinabè avec 8 médailles d'or se sont classés deuxième derrière la Côte d'Ivoire, 10 médailles d'or.

Faire du Burkina Faso, la capitale du Karaté Ouest-africain, c'est l'ambition que s'est donnée la Fédération burkinabè de karaté. Et c'est partant de ce fait que les premiers responsables de cette discipline ont initié le Tournoi Open de Ouagadougou. Cette compétition qui se veut annuelle entend mettre en compétition les deux sexes des pays de la sous-région.

Pour cette première édition, tenue du 11 au 14 janvier 2018 à Ouagadougou, 5 pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo ont pris part. Le tournoi a intéressé les catégories juniors et séniors. Les athlètes burkinabè ont occupé la deuxième marche du podium en remportant 36 médailles dont 8 d'or, 7 d'argent et 21 de bronze. Les Burkinabè ont été les vainqueurs en kata en équipe junior-garçon et en individuel-junior par Alain Sanou. Ce dernier, a été par ailleurs le meilleur athlète en Kata. En Kumité junior-fille, Marina Somda a dominé sa compatriote Kéré Faizia dans la catégorie de -59kg et Liliane Ilboudo a pris le dessus sur Sébgo Djémilatou également du Burkina Faso au +59kg.

En Kumité junior-garçon, Tanguy Sorgho a été le plus fort en finale face à Rouchdane Abecodjo du Bénin dans la catégorie de -55kg, et Inoussa Zoungrana a battu Garba Mashou du Niger au -76kg. En Sénior-Garçon, Bernice Sawadogo a été le champion devant Ibrahim Sawadogo chez les -67kg. Cette première édition a été organisée sous le parrainage du maire de la ville de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé. Il a promis être aux côtés de la fédération pour faire de ce tournoi international une référence.

Le ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré a félicité la fédération pour son initiative et a invité les karatékas à se servir du Open de Ouagadougou pour s'imposer dans les compétitions africaines et mondiales. Le comité d'organisation a donné rendez-vous pour la deuxième édition en 2019.