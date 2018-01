Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Une session mouvementée à la mairie centrale

Une session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Ouagadougou a été perturbée le jeudi 18 janvier 2018 à la mairie centrale par les conseillers des groupes municipaux UPC et CDP. Et pour cause, une divergence de vues avec le maire et son équipe autour de deux projets de délibération portant respectivement révision des seuils d'approbation des résultats des travaux des commissions d'attribution des marchés et des seuils d'autorisation des conclusions des marchés par la procédure d'entente directe.

La salle de réunion de la mairie centrale de Ouagadougou était méconnaissable en ce matin du jeudi 18 janvier 2018. Il y avait de la paperasse renversée dans tous les sens, des conseillers municipaux de l'opposition tentant d'empêcher une session extraordinaire du conseil par tous les moyens. Des coups de sifflets intempestifs, des cris et des gesticulations, tout donnait l'allure d'un grand marché en ébullition. Face à l'atmosphère difficile, le maire Armand Pierre Béouindé a donc décidé de reporter la première session extraordinaire 2018 du conseil municipal de Ouagadougou à aujourd'hui vendredi matin.

Principal point d'achoppement entre l'exécutif de Armand Pierre Béouindé et les groupes municipaux UPC et CDP, deux projets de délibération portant respectivement révision des seuils d'approbation des résultats des travaux des commissions d'attribution des marchés et des seuils d'autorisation des conclusions des marchés par la procédure d'entente directe. Sur la question de proposition de révision des seuils d'approbation des résultats des travaux des commissions d'attribution des marchés, le maire Armand Pierre Béouindé a affirmé que l'ancien seuil était de 100 millions de F CFA.

Selon ce texte, c'est à partir d'un marché de plus de 100 millions que le maire avait l'obligation de faire appel au conseil municipal pour donner son accord. «Ce texte date de 2003 quand le budget du conseil municipal de Ouagadougou était à 6 milliards de F CFA. Aujourd'hui nous avons un budget de 55 milliards et la ville de Ouagadougou grandit avec des grands projets. Pour accélérer la procédure, la loi nous donne l'autorisation de soumettre au conseil municipal une volonté d'augmenter les seuils», a soutenu le bourgmestre de Ouagadougou.

C'est pourquoi, l'exécutif municipal a fait cette proposition de délibération pour porter ce seuil à un milliard. Le deuxième point d'achoppement, selon Armand Pierre Béouindé, est le projet de délibération portant révision des seuils d'autorisation des conclusions des marchés par la procédure d'entente directe. «La procédure d'entente directe est une procédure légale, exceptionnelle et encadrée par la loi. Et ici, c'est encore une question de seuil et elle doit être soumise au contrôle financier pour voir si toutes les procédures ont été respectées. L'augmentation des seuils ici aussi répond à des normes précises et l'approbation n'est pas de la responsabilité du maire», a ajouté le maire central de Ouagadougou.

«Il y a eu des précédents... »

Ce projet de délibération propose de porter le seuil de 50 à 500 millions de F CFA. Il s'agit de permettre à la mairie de passer un marché d'entente directe dont la valeur est inférieure ou égale à 500 millions de FCFA. Toutefois, a précisé le maire, cette nouvelle loi dit qu'au lieu du maire, le conseil municipal doit trouver en son sein, une autre personne qualifiée pour étudier, approuver et signer les marchés. Pour lui, il s'agit d'une question de proposition ayant été discutée au sein de la commission finances qui devrait faire l'objet d'échange au cours de cette session extraordinaire. Si l'opposition n'était pas d'accord, a-t-il poursuivi, elle devait faire valoir ses idées dans le cadre d'un débat, au lieu d'empêcher la tenue de la session.

Mais pour les conseillers de l'opposition, le maire cherche, à travers ces propositions de délibération, à accorder des marchés à ses amis. «Avec ces textes, le maire peut rester dans son bureau et signer un contrat avec qui il veut dans les conditions qu'il veut sans consulter le conseil municipal pour que nous puissions avoir au moins un regard sur ce qui se fait. Aujourd'hui, nous avons simplement demandé au maire de retirer ces projets de délibération de l'ordre du jour de la session», a affirmé Raogo Alban Zoungrana, conseiller UPC.

A ses dires, si l'opposition a tenu à empêcher la session par tous les moyens, c'est parce qu'il y a eu des précédents. «Il y a eu des fois ou nous avons claqué la porte et ils ont tenu malgré tout la session. Voilà pourquoi nous avons travaillé à rendre impossible la tenue de cette session», a ajouté Raogo Alban Zoungrana. Il a affirmé que les deux groupes municipaux UPC et CDP ont déposé une lettre au bureau du maire pour lui demander de retirer ces points à l'ordre du jour de la session sans succès. Mais pour le maire, l'opposition est en train de jouer la carte de la déstabilisation mais des mesures seront prises pour que force reste à la loi et que la session puisse se tenir ce vendredi matin.