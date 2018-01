Burkina Faso: Haut conseil du dialogue social - Des syndicats justifient leur adhésion

Des organisations syndicales ont organisé, le vendredi 12 janvier 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse. Elle a porté sur la nomination des représentants des organisations syndicales au Haut conseil pour le dialogue social .

A peine les membres du Haut conseil du dialogue social (HCDS) nommés, que les interrogations surgissent au sein du monde syndical pour décrier leur crédibilité. Des organisations syndicales, membres dudit conseil étaient face à la presse, le vendredi 12 janvier 2018 à Ouagadougou, pour expliquer le processus de mise en place et de désignation des différents membres.

Pour le porte-parole des centrales syndicales, Paul Kaboré, la mise en place d'un cadre de dialogue social au Burkina Faso va de pair avec l'adoption par les partenaires sociaux du mécanisme de prévention et de règlement des conflits et ce depuis les années 1990. Il a rappelé que l'idée de créer le HCDS a germé en 2010, grâce au Bureau international du travail(BIT) pour renforcer les capacités des mandats tripartites sur la thématique. Et d'ajouter qu'elle a été acceptée par le mouvement syndical, le gouvernement et le patronat. M. Kaboré a souligné que le HCDS à travers son fonctionnement, a pour but de prévenir, de gérer et de régler les conflits pour le bonheur des travailleurs et du peuple burkinabè. A l'entendre, c'est le 1er mai 2015 et grâce à la plateforme revendicative de l'Unité d'action syndicale (UAS) qu'elle a obtenu la création du HCDS à travers le décret n°2017-0261/PRES/PM/MINEFID/MFPTPS.

C'est ainsi que, le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Protection sociale, Clément Sawadogo, a invité les centrales syndicales à proposer des représentants. Mais, jusqu'à la date du 30 août 2017, il a précisé que des six centrales, cinq ont fourni la liste de leurs représentants. Le porte-parole des centrales syndicales a expliqué que pendant les trois mois d'attente, aucune centrale n'a posé un problème de représentativité, ni de salaire de conseillers au niveau de l'instance des centrales syndicales. « Car cela ne figurait nulle part dans les textes consensuels du HCDS », a-t-il souligné. A la question de savoir quelle est la sixième centrale syndicale qui n'a toujours pas ses représentants au HCDS, Guy Olivier Ouédraogo a affirmé qu'il s'agit de la Confédération générale du travail du Burkina(CGTB). Il a justifié que le HCDS émane d'une doléance de l'UAS et approuvé par le gouvernement et le patronat.

Et cela s'est fait de manière consensuelle. Pour lui, certains détracteurs, a-t-il déploré, croient que les membres du HCDS perçoivent la somme de 1.500 000 F CFA par mois. Ce que les animateurs du point de presse ont démenti. Car, a-t-il dit, leurs actions au sein de cette institution n'est rien d'autre que du bénévolat. « Dans le bénévolat, ce sont les frais engagés qui sont remboursés, mais on ne perçoit pas un salaire », a-t-il expliqué. Les membres du HCDS sont désignés pour un mandat de trois ans et compte cinq centrales telles que la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB), la Confédération syndicale burkinabè (CSB), la Force ouvrière-Union nationale des syndicats (FO-UNS), l'Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et l'Union syndicale des travailleurs du Burkina et dix syndicats autonomes.