Burkina Faso: Conférence sur la gouvernance et les affaires - Les organisateurs expriment leur satisfaction...

Le comité d'organisation de la conférence internationale de Ouagadougou sur « la gouvernance, la démocratie et les affaires » a été reçu en audience, le mercredi 17 janvier 2018, à Ouagadougou, par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. La délégation est allée faire le point de l'organisation de la conférence au chef de l'Etat.

A l'issue de la cérémonie de clôture de la conférence internationale sur la gouvernance, la démocratie et les affaires, le comité d'organisation a été reçu par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans la soirée, du mercredi 17 janvier 2018, à Ouagadougou. Pour l'ambassadeur du Burkina Faso à Washington, Seydou Kaboré, la délégation, après deux jours de travaux, est venue signifier au président du Faso, la satisfaction des participants et des panélistes sur l'organisation de la conférence. Pour lui, le choix du Burkina Faso pour la tenue de cette conférence n'est pas un fait du hasard, mais parce que le pays est en train de démontrer à la face du monde que la gouvernance, la démocratie et les affaires font bon ménage.

« C'est la raison pour laquelle, la partie américaine a accepté de bien vouloir organiser cette conférence au Burkina Faso qui est une initiative du président du Faso depuis septembre 2017 à New-York. Nous avons bénéficié de ses conseils et il a souhaité qu'il y ait une forte délégation burkinabè à la prochaine conférence en mai 2018 au Sénégal », a indiqué l'ambassadeur Seydou Kaboré. Selon la Présidente du Conseil d'administration (PCA) du Mouvement mondial pour la démocratie, Dr Haoua Zainab Bangura, un des grands défis du monde actuellement est la consolidation de la démocratie pour une meilleure gouvernance. « Il est clair que pour y arriver, il faut que tous les acteurs, à savoir les Etats, la société civile et le secteur privé, travaillent ensemble.

Et pour cela, il fallait trouver un pays qui offrait un espoir en matière de gouvernance d'où le choix du Burkina Faso. Le leadership du président de la République après les évènements de 2014 en vue d'une consolidation de la démocratie et la construction d'un pilier du développement économique, a milité pour que tous les acteurs viennent à Ouagadougou », a soutenu Dr Haoua Zainab Bangura. A son avis, il est important de travailler avec des leaders qui comprennent bien la problématique et sont prêts à s'engager. Parlant des conclusions de la conférence, elle a indiqué que le comité d'organisation est satisfait surtout avec la déclaration qui a sanctionné la rencontre.

A entendre la PCA du Mouvement mondial pour la démocratie, cette déclaration de Ouagadougou doit être la référence de la prochaine conférence de Dakar en mai 2018 qui doit accueillir plus de 400 participants des cinq continents. Cette conférence vise-t-elle à trouver une solution à la ruée de la jeunesse africaine vers l'Occident ? Pour le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, la conférence a traité de plusieurs sujets parmi lesquels la contribution de l'entreprise à la question de sécurité sociale à savoir offrir plus de possibilités aux populations en termes d'emplois. « Plus il y a des opportunités qui s'offrent à la jeunesse, plus ils pourront être retenus dans leurs pays respectifs. Le travail du gouvernement et des entreprises est d'offrir plus d'emplois à nos jeunes.

C'est pourquoi nous avons mis en place le Programme d'urgence pour le Sahel qui a été l'objet d'un panel au cours de cette conférence. Il faut amener la jeunesse à croire en eux-mêmes, en leurs chances et aux potentialités de leurs terroirs », a soutenu le ministre Alpha Barry. En outre, le président de la Chambre de commerce du Burkina Faso, Mahamadi Savadogo dit Kadhafi, a remercié le gouvernement burkinabè et les différents partenaires pour leurs efforts conjugués en vue de la réussite de cette conférence qui a permis de mettre en contact les hommes d'affaires burkinabè et d'autres acteurs du monde.