Burkina Faso: Grand prix du SIERO - Le ministre Nestor Bassière sacré lauréat

Les responsables du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables (SIERO) ont décerné le grand prix environnement et développement au ministre Nestor Batio Bassière. Le lauréat a reçu sa distinction, le mardi 16 janvier 2018, à son cabinet à Ouagadougou.

Reconnaître les mérites et les efforts des personnes œuvrant pour le développement, la promotion et protection de l'environnement. Tel est l'objectif recherché par les acteurs du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou (SIERO). Le mardi 16 janvier 2018, la structure a décerné pour l'édition de 2017, le grand prix volet «environnement et développement», au ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Nestor Batio Bassière. Pour le coordonnateur du SIERO, Konossokoro Cheick Omar Yéyé, les prix SIERO font la promotion du développement durable. En tout, le coordonnateur a expliqué que le salon décerne régulière une dizaine de prix en rapport avec divers domaines.

Il existe donc selon M. Yéyé, deux grands prix à savoir les prix énergie et développement et environnement et développement durable. A côté de ces prix le SIERO dispose de prix spéciaux comme le prix, innovation et intelligence climatique, prix ville verte, prix média etc. Mais pourquoi le ministre en charge de l'environnement ? Le coordonnateur a justifié que tout au long de l'année, les acteurs du salon et autre partenaires ont observé et surveillé les actions entreprises par le ministre en matière de défense et de protection de l'environnement. Pour plus d'équité, a indiqué le coordonnateur, un sondage a été réalisé dans le sens de certifier davantage le choix. Et c'est à l'unanimité que le jury a délibéré en faveur du lauréat.

Le ministre a reçu à cet effet, un trophée et une attestation de reconnaissance. Pour plus d'efficacité, la coordination du SIERO a souhaité que le ministère soit impliqué dans l'organisation dans les éditions à venir. M. Yéyé a également plaidé pour l'initiative 10 mille emplois pour le climat. Des doléances que le ministre qui a affirmé ignorer que ses actions à la tête du département sont bien suivies par des indépendants, a émis un avis favorable pour accompagner le salon dans ses éditions futures. Pour Nestor Batio Bassière, le prix qu'il vient de recevoir l'oblige à continuer à défendre la nature et à protéger la faune et la flore. «Vos doléances sont bien reçues. Et je marque mon accord pour vous appuyer dans votre projet 10 emplois pour le climat, étant donné que dans le programme de gouvernance du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, 30 mille emplois verts sont inscrit en lettre d'or », a déclaré le ministre. Mieux, M. Bassière a indiqué que son département travaille à la certification desdits emplois afin de faciliter leur classification.