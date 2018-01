Burkina Faso: PNDES - Les CCA ou les "témoins" de l'Etat jouent leur partition

Le Ministère de l'administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) a organisé, le jeudi 18 janvier 2018 à Ouagadougou, la 1ère Conférence des Chefs de circonscription administrative (CCA). Il s'est agi pour ces chefs ou ces ‘'témoins" de l'Etat, d'identifier des difficultés et d'apporter des solutions dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Les gouverneurs, les hauts-commissaires et les préfets des 13 régions du Burkina Faso ont échangé, le jeudi 18 janvier 2018 à Ouagadougou, avec le Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation (MATD), Siméon Sawadogo, autour du thème : «Rôle des Chefs de circonscription administrative (CCA) dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES)». Il s'est agi pour les CCA, de connaître leur rôle de contribution à l'identification des contraintes et la recherche des solutions dans la mise en œuvre du PNDES.

M. Sawadogo a signifié qu'il faudra que la population comprenne que les CCA sont des personnalités de l'Etat, désignées pour représenter le chef de l'Etat au niveau des circonscriptions administratives, notamment dans les régions, les provinces et les départements. «Ils sont dépositaires de l'autorité de l'Etat et jouent un rôle très important. Dans notre dispositif, nous avons la conférence des CCA. Et cette occasion nous a été donnée d'échanger avec eux ce jour, sur les différentes difficultés qui peuvent exister dans l'exercice de cette fonction de représentation de l'Etat», a clarifié le ministre Sawadogo.

Il a souhaité qu'à travers cette conférence, 1ère du genre, que les CCA puissent avoir des directives et travailler dans la sérénité car ils sont selon lui, le témoin de l'existence de l'Etat, le témoin de la sûreté et de la sécurité des populations. Les Chefs de circonscription administrative ont également eu dans la même matinée du 18 janvier, un face à face avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, avec des propositions concrètes pour une coordination efficace et une mise en œuvre réussie du PNDES au niveau régional, provincial et départemental.