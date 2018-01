Burkina Faso: Gestion du territoire - Le gouvernement et les "commis" mutualisent leurs efforts

La conférence des Chefs de circonscriptions administratives (CCA) a pris fin hier jeudi 18 janvier 2018, à Ouagadougou sur fond d'échanges directs avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Les acteurs ont fait beaucoup de doléances au gouvernement dont la suppression de la circulaire reconnaissant uniquement la police et la gendarmerie dans le visa des ordres de mission.

Pour une bonne application et un meilleur suivi des politiques publiques au niveau déconcentré, le gouvernement burkinabè compte sur l'engagement et l'abnégation des Chefs de circonscriptions administratives (CCA) que sont les 13 gouverneurs, les 45 hauts commissaires et les 350 préfets. Ainsi, pour impliquer davantage ces dépositaires de l'autorité, le gouvernement à travers le ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a procédé à la relance des conférences annuelles des CCA. Le jeudi 18 janvier 2018 à l'occasion de la clôture de la première conférence, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a échangé sans langue de bois avec les acteurs venus des quatre coins du pays autour du thème de la rencontre : «Rôle des chefs de circonscriptions administratives dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES)». A cet effet, le chef du gouvernement dit reconnaître le don de soi des administrateurs.

Le chef du gouvernement a aussi affirmé être au parfum des difficultés que les représentants du pouvoir central rencontrent dans l'accomplissement de leur mission. De ce fait, la conférence représente selon le Premier ministre, le cadre idéal pour mutualiser les connaissances et les efforts afin de relever les défis. Partant de cette philosophie, Paul Kaba Thiéba a expliqué toute la quintescence du PNDES qui se veut être un référentiel moderne qui est parti des maux qui minent le développement économique du pays. Et d'ajouter que le PNDES est loin d'être une juxtaposition de microprojets. «Le PNDES s'inspire de la vision du chef de l'Etat et du programme présidentiel. Il se veut une rupture avec les vieilles pratiques afin de sortir le pays de la pauvreté», a dit M. Thiéba.

De la signature des ordres de mission

Ainsi, le gouvernement a indiqué que pour la réussite de ce référentiel, l'engagement de tous notamment les CCA est nécessaire. «Votre rôle est vital dans l'opérationnalisation de ce plan. Vous devez vous en approprier car ce sont les résultats du PNDES qui viendront éclore les forces productrices de l'économie nationale», a fait savoir le premier responsable du gouvernement. Pour le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, la conférence va permettre d'harmoniser les vues et d'inciter les acteurs à redoubler d'efforts dans leurs circonscriptions administratives. «C'est un cadre de réflexion et d'échange afin de construire un Burkina Faso meilleur», a reconnu M. Sawadogo.

Après avoir posé leurs doléances au gouvernement, les différents corps d'administrateurs ont renouvelé leur confiance à l'exécutif et ont promis de faire respecter au mieux l'autorité de l'Etat. Parlant de la restauration de l'autorité de l'Etat, le Premier ministre a donné le feu vert aux représentations de l'Etat central. A propos de la signature des ordres de mission, Paul Kaba Thiéba a instruit sur place que la circulaire qui date de la Transition, soit annulée au profit de l'ancien arrêté qui élargit le visa des ordres de mission aux CCA. «Assumer pleinement vos fonctions, veillez à ce que l'ordre républicain règne sur l'ensemble du territoire», a-t-il recommandé.

A propos de la panoplie de doléances évoqués par les CCA et qui s'articulent autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail, la réalisation d'infrastructures immobilières pour les administrateurs (bureaux, résidences etc.), l'acquisition ou le renforcement de la logistique (moyens roulants), l'amélioration des fonds de souveraineté, la décoration des CCA, l'institutionnalisation de cadres périodiques de rencontre, la délégation de pouvoir (... ), le chef du gouvernement a reconnu la pertinence des demandes. Séance tenante, il a instruit le ministre en charge de l'administration du territoire de préparer à son appréciation, une correspondance prenant en compte tous les points objectifs afin qu'ils soient réglés pour de bon.