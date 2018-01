Cote d'Ivoire: Beauté et hygiène - Les meilleurs remèdes pour redresser les seins (Première partie)

L'allaitement, la grossesse, la ménopause, une perte ou une prise de poids trop rapide une intense activité physique, les carences nutritionnelles et aussi le fait de porter régulièrement un soutien-gorge mal ajusté, sont autant de causes recensés qui provoquent l'affaissement des seins.

L'affaissement des seins(ou encore seins tombés dans le langage familier) est également un processus naturel qui se produit avec le poids de l'âge (à partir de 40 ans) selon certains spécialistes...

Mais des exceptions peuvent se signaler. «Parfais des adolescentes qui subissent plusieurs avortements peuvent se retrouver avec une poitrine peu attrayante », a témoigné Mme Koua N'guessan, une esthéticienne à Abidjan. Mais le rêve de toute femme, en dépit de l'âge, du poids... c'est de conserver une poitrine ferme, épousant à souhait tout type de vêtements.Avec « Remèdes de grand-mère », nous avons sélectionné quelques astuces pour vous rendre encore plus séduisantes !

Seins tombants : 10 remèdes naturels

Exercice

Celles qui ont des seins tombants doivent intégrer de l'exercice dans leur routine quotidienne. Des exercices ciblés sur les tissus mammaires et les muscles pectoraux situés autour de la poitrine peuvent beaucoup aider à amplifier leur fermeté.

Certains exercices peuvent effectivement redresser les seins, comme les pompes, le développé-couché, soulever les bras avec de petites haltères. Il en existe bien d'autres, vous les trouverez sûrement sur le net. Il est à noter qu'il faut toujours porter un soutien-gorge adapté lors de la pratique de sport ou d'exercices.

Pour redresser les seins, privilégiez les exercices de poussée

Note : Ne pas exposer vos seins à la glace pendant plus d'une minute à la fois, car cela pourrait provoquer un engourdissement qui n'est pas le but recherché.

Massage glacé

Les massages de glaces sont également considérés comme très efficaces pour retrouver de la fermeté des seins et pour les empêcher de tomber. Le froid va stimuler les tissus, les seins apparaitront plus fermes et plus tendus vers le haut. Voici comment procéder.

Huile d'olive

Masser vos seins avec de l'huile d'olive est une excellente technique pour raffermir les seins tombants. L'huile d'olive est une source riche en antioxydants et en acides gras qui peuvent inverser les dommages causés par les radicaux libres et ainsi prévenir l'affaissement des seins. De plus, elle contribuera à améliorer la texture et la tonicité de la peau.

Mettez un peu d'huile d'olive sur vos paumes et frottez-les ensemble pour générer de la chaleur.

Frottez vos paumes sur vos seins dans un mouvement ascendant.

Massez doucement pendant environ 15 minutes pour augmenter la circulation sanguine et stimuler la réparation cellulaire.

Faites ce remède au moins 4 ou 5 fois par semaine.

Vous pouvez également utiliser de l'huile d'amande, d'argan, d'avocat ou de jojoba pour masser vos seins.