Cote d'Ivoire: Mercato - L'Asec s'offre trois nouveaux joueurs

Rappelons qu'à l'issue de la phase aller du championnat national, l'Asec Mimosas totalise 34 points (Leader) suivi de l'Afad, 22 points et du Sporting club de Gagnoa qui a, à son actif, 21 points. L'AS Tanda et la Société omnisports de l'armée (Soa) ferment la marche avec respectivement 7 et 6 points.

Il s'agit du latéral gauche Kouadio N'Goran Cédric (ex-joueur de l'Afad), du gardien de but Wonyou Tizié Béni Prosper (venu de Dano Serge Landry Foot Académie) et du jeune milieu offensif Koné Mohamed dit Médjo recruté à l'AS Real de Bamako (Mali).

L'Asec mimosas est déterminé à jouer les premiers rôles dans le championnat national football ligue 1 professionnelle cette saison. Effet, profitant du mercato, les jaune et noir de Me Roger Ouégnin qui ambitionnent de décrocher le titre de champion de Côte d'Ivoire, se sont fait du sang nouveau en recrutant trois nouveaux joueurs.

