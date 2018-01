Afrique: Près de 3000 jeunes formés en trois ans par le programme d'entreprenariat de Tony Elumelu

Malgré ces obstacles, la TEF croit dur comme fer que le secteur privé détient la clé de la libération du potentiel économique de l’Afrique. A cette fin, elle s’est donnée comme mission de catalyser le développement économique et social de l’Afrique à travers l’entreprenariat, l’autonomisation des entrepreneurs, la promotion d’un leadership éclairé sur l’entreprenariat à travers le plaidoyer et la recherche fondée sur des preuves.

Magnifiant cet appui précieux de la Fondation Tony Elumelu, Mme Diallo invite les pouvoirs publics et secteur privé sénégalais et africains à travailler dans le même sens que ce philanthrope nigérian.

Le Programme d’entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu (TEF) est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de formation, d’encadrement, et d’appui aux jeunes porteurs de projet africains. En trois ans d’activité, il est venu à la rescousse de près de 3 000 entrepreneurs venant de toute l’Afrique. Avec une enveloppe de 100 millions de dollars sur 10 ans, elle tend à découvrir, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains de2015 à 2024.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.