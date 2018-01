Burkina Faso: 6ème édition du Fido - Plus de 4 000 spectateurs attendus

De par son caractère multiculturel, son souci de faire vivre les patrimoines africains et son inscription dans le présent, le Fido entend promouvoir une danse d'expression plurielle, développer un espace de rencontre, de création de partage et de métissage des cultures entre autres.

Cette 6ème édition est placée sous le patronage du ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly, et du parrainage de Christophe Marquis, directeur de l'Echangeur CDCN Hauts de France.

Cette année, une vingtaine de compagnies venant d'Europe, d'Afrique et d'Asie dont le Burkina Faso, la France, l'Espagne, l'Italie, la Corée du Sud, le Bénin, le Mali, la Tanzanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République Tchèque et le Togo vont animer ce festival.

Aussi, un café-concert tous les soirs au village du festival à la maison des Jeunes de Larlé et des activités à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (Maco), au grand marché Rood-woko et dans certains établissements scolaires.

Au programme, il y aura des spectacles de danse à l'Institut français et au Cenasa tous les soirs à 20 heures 30 pour un prix d'entrée unique de 1 000F CFA, des plateaux-découvertes pour les jeunes artistes, des stages de danse ouvert aux professionnels et amateurs.

Le choix du thème «Danse et résistance», selon la présidente du comité d'organisation, Irène Tassembédo, est lié à la situation de son école (Ecole de danse Irène Tassembédo) obligée de quitter son local l'an dernier. Pour elle, la danse contribue à la diffusion et au brassage des expressions culturelles.

