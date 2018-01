Cameroun: Économie numérique - Près de 4000 personnes arrimées

Joseph LE, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, a bouclé hier par Abong-Mbang, sa tournée de remise des attestations à une cuvée de 630 lauréats.

Le périple festif de remise des attestations aux lauréats arrimés à l'informatique que conduit Joseph LE, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, dans la région de l'Est, a connu hier son point d'orgue à Abong- Mbang, après les étapes de Yokadouma, Batouri et Bertoua. Ici, 630 lauréats issus de toutes catégories sociales, formés au centre d'excellence technologique Paul Biya, étaient à l'honneur. Un chiffre qui porte à 3728, le nombre des bénéficiaires de l'opération.

Celleci vise notamment à briser « l'analphabétisme du millénaire » dans la région. Un projet lancé à son initiative en septembre 2016, à Bertoua avec un objectif initial fixé à 10 mille personnes à former aux NTIC, mais désormais relevé à 20 000 bénéficiaires. Un surplus qui fera la part belle aux élèves des lycées et collèges. Et pour le matérialiser aussitôt, un partenariat avec le ministères des enseignements secondaires est envisagé.

Cette bonne nouvelle fêtée comme il se doit au lycée classique d'Abong-Mbang, hier, où il a obtenu son Bepc en 1978. Le nouvel objectif de 20 000 citoyens à former réjouit également le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Il a rassuré que les portes de son institution sont ouvertes pour relever ce défi d'arrimage à l'informatique.

Lequel rentre dans le cadre de l'opération MIJEF 2035, dont le but est de former un million de jeunes, enfants et femmes aux NTIC. Par cet acte, l'initiateur traduit, à sa manière, le message du chef de l'État, Paul Biya, présenté comme promoteur infatigable de l'économie numérique au Cameroun. Et comme pour pérenniser le projet, le club 2.0-Est est déjà fonctionnel depuis son lancement en septembre 2016, à Bertoua.

C'est une plateforme d'échanges d'informations utiles entre les membres. Et dont les portes restent ouvertes à toutes les forces vives de la région de l'Est, sans distinction de parti politique, de religion ou d'ethnie. Conscients donc des opportunités qui s'offrent désormais à eux, les heureux élus du jour ont promis d'utiliser judicieusement les connaissances reçues durant leur formation, pour ne pas trahir leur nom de baptême: Unité et développement. Ils ont également dit merci au chef de l'État et à la première dame, Chantal Biya, marraine de l'opération Mijef 2035.

Armand Claude Abanda a en outre remis un diplôme de parrainage à Charmant Oyal, maire d'Abong-Mbang. Et comme lors des précédentes étapes, M. LE a fait un don de quatre ordinateurs au lycée classique, qui a contribué à sa formation.