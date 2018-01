Congo-Brazzaville: Espoir de paix dans le Pool

Le conflit a poussé des milliers de personnes à fuir dans les départements voisins et régulièrement l'armée est accusée d'exactions. Les discussions de paix entamées sont dès lors rassurantes pour les Congolais et pour leurs partenaires.

Toujours est-il que le gouvernement congolais affiche sa détermination à faire bouger les lignes. «Après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre nos deux parties, et conformément aux dispositions de cet accord, je me permets ce jour de faire démarrer les travaux de la mise en oeuvre de cet accord (...) Nous n'avons plus le droit de reculer.

Une rencontre qui fait suite à l'accord de paix signé le 23 décembre dernier à Kinkala, dans le Pool. Autour de la table, douze représentants du gouvernement et douze autres du pasteur Ntumi conduits par Ané Philippe Bibi. Jusqu'ici, les discussions se tiennent à huis clos entre les protagonistes et rien n'a filtré des premiers échanges.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.