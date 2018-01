Mauritanie: Clôture de l'atelier régional sur la liberté de la presse et la déontologie de la profession

Les travaux d'un atelier régional sur la liberté de la presse et la déontologie de la profession, conjointement organisé par le ministère des relations avec le parlement et la société civile, l'Union des Radios des Etats islamiques et l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture « ISESCO », ont été clôturés lundi à Nouakchott.

La rencontre de deux jours, a permis aux participants de sortir avec des recommandations de nature à renforcer l'action médiatique et promouvoir la déontologie de la presse dans les pays islamiques.

Le secrétaire général du ministère des relations avec le parlement et la société civile, M. Moktar Ould Dahi a dans un mot pour la circonstance, souligné l'importance de la formation en général et notamment la formation continue, relevant qu'il s'agit d'un droit pour les individus et les fonctionnaires afin de renouveler leurs expertises et d'actualiser leurs informations et connaissances.

Il a insisté sur la nécessité de la formation des ressources humaines dans le secteur de l'information qui connaît un développement prodigieux de ses instruments, une diversification de ses medias et une pluralité dans ses méthodes, ce qui rend indispensable de le soumettre aux règles de la déontologie de la profession afin qu'il puisse jouer son rôle de manière positive dans l'orientation des valeurs et le contrôle des affaires publiques.

Le secrétaire général a relevé que le département des relations avec le parlement et la société civile accorde un intérêt majeur à la formation continue dans le domaine de la déontologie, ce qui a fait qu'il a partagé avec l'Union des radios islamiques et l'organisation islamique pour l'éducation , la culture et les sciences (ISESCO) l'idée d'organiser une telle rencontre régionale de haut niveau.

Il a indiqué que les recommandations de l'atelier seront prises en considérations d'autant qu'elles sont en harmonie avec les principaux objectifs visés par directives du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, traduites dans la politique générale du gouvernement du premier ministre, M. Yahya Ould Hademine.

Le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la Société Civile a adressé ses vifs remerciements au Président de l'Union Islamique de Radio-Télévision et à l'Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la Culture pour le partenariat constructif et sa diversification, remerciant également tous ceux qui ont contribué au succès de l'atelier.

Pour sa part, le représentant des participants francophones à cet atelier a rendu hommage à la qualité de l'organisation et de l'hospitalité, tout en saluant le premier atelier entre l'Union islamique de radiodiffusion et l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture avec les pays francophones.

L'atelier s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère de la justice et celui de l'Emploi, de la Formation, des Technologies de l'Information et de la Communication ainsi que du directeur général de l'Union des radios islamiques.