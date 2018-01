Mauritanie: Le Premier ministre reçoit une mission de la Banque Mondiale

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a reçu mercredi en audience dans son bureau à la Primature à Nouakchott une mission de la Banque Mondiale conduite par Mme Louise Cord, directrice des opérations pour la Mauritanie, le Sénégal, le Cap Vert, la Guinée Bissau et la Gambie au sein de cette institution financière internationale.

Il a été question, au cours de l'entrevue, des relations de partenariat et de coopération entre la Mauritanie et le Groupe de la Banque Mondiale et des moyens de les développer.

La responsable de la BM a, à l'issue de l'audience, fait une déclaration à l'AMI dans laquelle elle souligné avoir eu l'honneur d'être reçue, elle et sa délégation par le Premier ministre avec lequel elle a abordé la nouvelle stratégie du partenariat entre la Banque Mondiale et la Mauritanie ;

C'est, dit la directrice, une occasion pour annoncer le relèvement du niveau des financements de la BM pour la Mauritanie dans le cadre du programme de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) de quatre-vingt millions de dollars américains auparavant à deux cent dix millions de dollars US pour les trois prochaines années.

L'entrevue était également le lieu de discuter du contenu des concertations qui ont eu lieu aujourd'hui, mercredi, avec les ministres concernés par cette stratégie et le programme de développement. Les deux parties se sont également entretenus au sujet des résultats des visites de travail au niveau de Nouadhibou, Aleg et Chami qui vont permettre d'enrichir le contenu de cette stratégie et le diagnostic qu'entreprend la Banque mondiale sur la situation en Mauritanie.

L'audience s'est déroulée en présence de MM : Moctar Ould Diay, ministre de l'économie et des finances ; Dr. Megboula Mint Bourdid, directrice de cabinet du Premier ministre et El Hacen Ould Zein, conseiller économique du Premier ministre.