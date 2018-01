Mauritanie: Examen de la nouvelle stratégie de développement du pays

La nouvelle stratégie de développement de la Mauritanie était au centre d'une rencontre entre le gouvernement mauritanien et le groupe de la Banque mondiale (BM) dont les travaux ont débuté mercredi dans les locaux du ministère de L'économie et des Finances à Nouakchott.

Les deux parties sont liées par un accord de partenariat couvrant la période de 2018-2022.

La rencontre, d'une seule journée, permettra, entre autres, d'informer le groupe de la BM des nouvelles orientations stratégiques des politiques de développement de la Mauritanie qui visent l'accélération de la croissance économique et sociale et l'atteinte de la prospérité partagée.

Elle sera également l'occasion pour le groupe de la BM et des autres partenaires d'apprécier les étapes franchies sur la voie de la mise en œuvre de la stratégie de la croissance accélérée et de la croissance partagée (SCAPP) ainsi que les perspectives d'avenir des programmes et politiques qui seront exécutés dans le cadre de ces nouvelles orientations.

S'exprimant pour l'occasion, le ministre de L'économie et des Finances , M. Moctar Ould Diay, a exprimé les remerciements de la Mauritanie à l'endroit des différents partenaires au développement, notamment, le groupe de la BM pour l'accompagnement, depuis quelques années, des différentes étapes de son processus de développement économique et social.

Il a ajouté que cette rencontre inaugurera une ère de coopération et partenariat entre la Mauritanie et le groupe de la BM, surtout que les deux parties ont parvenu à une conception précise, exhaustive et pérenne de la SCAPP, cette stratégie, qui a été bâtie sur des fondements solides avec la participation de tous les départements et les différents acteurs et partenaires au développement.

" La Mauritanie est résolument déterminée à impulser davantage sa croissance grâce à l'exécution d'un lot de programmes et politiques de développement devant aboutir à l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD)", a conclu le ministre de l'économie et des finances.

Pour sa part, la directrice des opérations de la BM pour la Mauritanie, Mme Louise I.Cord, a réaffirmé que la coopération entre la Mauritanie et la BM a été intensifiée ces dernières années pour passer de 85 à 2010 millions de dollars, ce qui a permis au gouvernement mauritanien de mettre en œuvre un lot de divers projets et programmes de développement visant la réalisation d'un développement durable et inclusif.

Elle a ajouté que cette rencontre marque le point de départ d'une nouvelle étape d'excellente coopération entre la Mauritanie et son groupe.

Pour sa part, le représentant de la BM à Nouakchott, M. Laurent Msellaty, a axé son intervention sur l'historique de la coopération entre les deux parties et précisé que le cadre de partenariat liant les deux parties privilégie les milieux rural et urbain, afin de parvenir à un développement équilibré et global.

Ont assisté à la rencontre des membres du gouvernement et des responsables au ministère ministère de L'économie et des Finances.