Afrique: CHAN 2018- La Guinée Equatoriale éliminée

Les deux équipes étaient dans l'obligation de gagner pour rester dans la course à la qualification pour les quarts de finale. La défaite étant interdite, l'accent semble mis de part et d'autre sur l'homogénéité du bloc défensif.

Le Rwanda montre un peu d'audace à l'entame lorsqu'à la 4' Dominique Savio butte sur le gardien équato-guinéen, Miguel Angel Eyama, après un une-deux avec Abeddy Biramahire.

Il faudra attendre la 52' pour assister à une autre véritable occasion de but. Abeddy Biramahire croit ouvrir le score de la tête pour le Rwanda mais un défenseur dévie la balle en corner.

L'unique but de la partie est inscrit à la 66' par le Rwanda. Sur un corner tiré Djihad Bizimana, Thierry Manzi s'élève au premier poteau et place une tête décroisée qui finit dans les filets.

Les équato-guinéens poussent pour revenir au score et conserver un mince espoir de qualification. Mais sans succès. Pour sa première participation au CHAN Total, la Guinée Equatoriale sort au premier tour.

Avec sa victoire, le Rwanda rejoint le Nigeria en tête du groupe C. Un nul face à la Libye suffira aux Amavubis pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi.

Antoine Hey (entraîneur du Rwanda)

« Tout d'abord, nous sommes très heureux après cette victoire. Je remercie mes joueurs pour cette victoire, après le nul acquis face au Nigéria. Nous n'avons pas fait un bon match. On était trop hésitants. Je sens qu'il y'a une amélioration dans le rendement du groupe. La Guinée Equatoriale nous a créé beaucoup de problèmes notamment sur les contres. Le résultat du match Libye-Nigéria nous arrange. On va aborder le match de la Libye avec la même détermination ».

Rodolfo Bodipo (entraîneur de la Guinée Equatoriale)

« Je félicite le Rwanda pour sa victoire. On a tenté d'inquiéter l'adversaire. Nous avons une équipe jeune et on avance bien. Les joueurs ont joué sans pression. Ça été vraiment cruel pour nous aujourd'hui car nous avons bien joué, mais on n'a pas gagné. On a commis des erreurs qu'on a payées cash. On a gagné beaucoup d'expérience. Notre objectif était d'avoir de l'expérience. Nous n'avons pas de championnat professionnel. Même si on est éliminé, on jouera à fond face au Nigéria ».