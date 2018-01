Afrique: Programme Tony Elumelu de l'entrepreneuriat - Les lauréats 2017 partagent leur expérience

Pour l'édition 2017, 23 Ivoiriens ont été retenus et ont pris part à la Grand'messe au Nigeria en octobre dernier.

« C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, après avoir participé au Programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, au Nigeria », s'est félicité Henri Brou, Manager de « Catch your future », une structure de coaching pour les jeunes aspirant à une opportunité de bourse ou à un emploi. C'était lors d'une rencontre entre la banque Uba-Côte d'Ivoire (filiale du groupe Uba, appartenant au riche homme d'affaires Tony Elumelu) et les lauréats du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, ce vendredi 19 janvier, à Abidjan-Cocody.

Pour l'édition 2017, 23 Ivoiriens ont été retenus et ont pris part à la Grand'messe au Nigeria en octobre dernier. L'un des lauréats, Henri Brou, qui exerce aussi dans le renforcement de capacités, affirme qu'au-delà des 12 semaines de formation en ligne acquise, il a pu soumettre à un plan d'affaire validé par un cabinet. Et ce plan lui a même valu une distinction au prix Alassane Ouattara du meilleur entrepreneur organisé par le District d'Abidjan. Mieux, du fait d'être sélectionné par la Fondation Tony Elumelu, il a reçu un accompagnement de 2,7 millions Fcfa (5000 dollars US). En effet, le Président de Uba, Tony Elumelu s'est engagé à injecter 100 millions de dollars en 10 ans pour « découvrir, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains de 2015 à 2024 ».

Pour ce voyage de Lagos (Nigeria), il y avait aussi des journalistes qui avaient l'habitude d'accompagner le programme et les initiatives mettant en exergue la promotion de l'entrepreneuriat jeune, par le canal d'Uba, entre autres Anoh Kouao de Fraternité Matin et Cyrille Nahin de l'organe en ligne Imatin.net, ainsi qu'un primé de l'édition 2016. Ce dernier, répondant au nom de Sery Armel, avait pour projet la réservation des tickets de car en ligne, une plateforme ouverte à tous les transporteurs.

Pour le représentant de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, Kimbo Pierre Joseph, cette initiative de la fondation est bien structurée, d'autant plus qu'elle est adossée à une banque. Concernant son agence il indique qu'elle a pour but de créer un guichet unique pour tous les entrepreneurs et toutes les Pme afin que ceux-ci se rapprochent et voient comment avoir accès à des appuis du gouvernement. « Les Pme sont des gisements d'emploi.On estime que chaque Pme peut générer 10 emplois ( cinq emplois directs et 5 emplois indirects). Doté d'un budget de fonctionnement et d'un budget de programme, Kimbo Pierre souligne que l'Agence Côte d'Ivoire Pme ne vient pas mettre fin aux activités des organisations dejà existantes dans le domaine, mais elle va travailler en partenariat.