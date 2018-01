Egypte: Etats-Unis - Service minimum pour la visite de Mike Pence au Caire

On évoquera en priorité la lutte contre le terrorisme. L'occasion pour Le Caire de réclamer le déblocage de 300 millions de dollars d'aide militaire décidé par Washington. Sur Jérusalem, le vice-président cherchera à minimiser la portée de la décision de transfert de l'ambassade tandis que le président Sissi réaffirmera le rejet arabe. La répression de l'opposition et la situation des coptes devraient être évoqués par Mike Pence. Deux sujets considérés comme une ingérence dans les affaires intérieures par l'Egypte du président Sissi. Un président qui aura l'ascendant dans les discutions. Abdel Fattah al-Sissi vient d'annoncer sa candidature pour un second mandat qu'il est certain d'obtenir tandis que Mike Pence sera affaibli par le « shutdown » qui paralyse une bonne partie de l'administration américaine.

Le vice-président américain Mike Pence entame, samedi 20 janvier, une tournée proche-orientale de trois jours en Egypte, Jordanie et Israël. Une tournée initialement prévue en décembre mais reportée à cause de la colère arabe après la décision du président Donald Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Au Caire, Mike Pence sera reçu par le président égyptien.

