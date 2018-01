Centrafrique: Info RFI. RCA - Deux Congolais s'évadent d'une prison de Bangui

En Centrafrique, deux ressortissants congolais, détenus depuis juin dernier à Bangui, se sont évadés mercredi 18 janvier. Freddy Libeba et Alexandre Mitshiabu du mouvement politico-militaire FCCPD de John Tshibangu avaient été arrêtés sur des soupçons de recrutement de mercenaires et de contacts avec certains groupes armés centrafricains. En Centrafrique, il faisaient l'objet d'une information pour association de malfaiteurs.

Les deux Congolais étaient détenus au Camp de Roux à Bangui, réputé plus sûr que la prison de Ngaragba souvent qualifiée de « passoire ». De source judiciaire, l'évasion de Freddy Libeba et Alexandre Mitshiabu a nécessairement été rendue possible grâce à des complicités. Selon une autre source, proche de l'enquête, les deux hommes ont pu sortir de leur prison pour un examen de santé, accompagné par un médecin militaire et une escorte. Le médecin aurait renvoyé les gardes et les Congolais se seraient fait la belle dans des circonstances qui restent à éclaircir.

Freddy Libeba et Alexandre Mitshiabu étaient respectivement chargés des opérations et directeur du renseignement du FCCPD de John Tshibangu lui-même, un temps proche du M23. Les deux hommes avaient été arrêtés le 9 juin lors d'une opération conduite par le ministre de l'Intérieur de l'époque en personne, Jean-Serge Bokassa. Trois jours plus tard, le ministère congolais de la Défense adressait à Bangui une note verbale demandant « la remise de ces deux terroristes aux autorités militaires de la RDC, suivant des modalités à prendre de commun accord ».

Plus de six mois après, aucune extradition, malgré l'insistance de Kinshasa. Cette évasion est intervenue par ailleurs au moment où le colonel Tshibangu est réapparu dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et dans laquelle, au milieu d'une vingtaine d'hommes en armes, il donne 45 jours à Joseph Kabila avant de le chasser du pouvoir.