Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Sept camions citernes cramés dans un incendie

Le pire a été évité grâce à l'action conjuguée et au professionnalisme des sapeurs-pompiers militaires de la 5e compagnie de Yamoussoukro, des services de sécurité et incendie du dépôt de la Gestoci de la capitale politique et administrative rompu à ce type d'intervention au cours de leurs exercices annuels et de la Sodexam, selon des témoins qui ont vécu le sinistre depuis le début, tout est parti des travaux de soudure qui s'effectuaient sur l'un des camions citernes contenant du carburant de type super dans ledit garage.

Un grave incendie s'est déclaré aux environs de 16h30, dans un garage situé sur une rue bordée de plusieurs maisons à étages. Si l'on ne dénombre pas de pertes en vie humaine et de blessés, le préjudice par contre est très lourd. Car ce sont 6 camions citernes et un engin de forage qui sont totalement partis en fumée.

