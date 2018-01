Libye: Le maréchal Haftar lance ses troupes dans le sud-libyen

Le responsable militaire indique que le but de l'offensive est d'obliger les rebelles à se retirer vers l'ouest et à regagner le territoire soudanais. A plusieurs reprises, des combats ont éclaté entre le mouvement Justice et égalité et les forces de Khalifa Haftar dans le sud du pays.

L'armée libyenne accuse le mouvement islamiste soudanais du Darfour, Justice et égalité (MJE), qui est présent en Libye, d'être derrière cet assassinat. Ce mouvement est également accusé de se livrer à toutes sortes de trafic entre la Libye et le Soudan.

Le porte-parole de l'armée nationale libyenne, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé jeudi soir le début d'une offensive dans le désert libyen. L'opération prénommée « la colère du désert » a lieu au sud-est du pays, près de la frontière égyptienne, et vise des rebelles soudanais du mouvement Justice et égalité, mouvement qui fait du sud-libyen sa base arrière.

