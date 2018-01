Afrique: Développement économique - Le continent doit faire du numérique une priorité

L'agence Ecofin rapporte que l'Africa Growth Initiative, dans son étude intitulée « Foresight Africa Top priorities for the continent in 2018 », conseille aux économies africaines d'accorder la plus grande attention au numérique en 2018.

La cellule de recherche sur les défis de développement du continent, créée par le think tank américain, Brookings Institution, estime qu'un plus grand investissement dans le numérique suscitera une transformation profonde dont les retombées ne seront que bénéfiques pour l'économie des nations africaines.

La numérisation boostera les segments clés que sont : les systèmes de paiement de détail; l'inclusion financière; les modèles économiques durables et l'administration des recettes.

En ce qui concerne les systèmes de paiement de détail, ils ont permis aux économies africaines d'épargner des milliards de dollars. Le succès de ces outils, dont le M-Pesa est un exemple des plus marquants, va susciter l'apparition de nouvelles solutions plus performantes.

L'Africa Growth Initiative pense qu'il est grand temps pour les économies africaines de rejoindre l'Alliance Better Than Cash - un partenariat mondial qui encourage le passage de l'argent physique aux paiements numériques - et de profiter des avantages économiques de cette mutation.

Dans le volet de l'inclusion financière, la numérisation a contribué grandement à l'accès de la population à faibles revenus, particulièrement des femmes, au financement, au crédit et à l'épargne. Soutenir l'apparition de nouvelles solutions similaires est primordial, selon l'Africa Growth Initiative. Ces solutions contribueront à améliorer davantage les conditions de vie de millions de personnes à travers le continent et d'atteindre un certain nombre d'Objectifs de développement durable.