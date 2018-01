Congo-Kinshasa: L'étrange odyssée du général Faustin Munene

Aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre subsistent dans cette histoire, d'autant plus qu'aucune source indépendante n'a eu accès au général Munene, depuis le début de ce périple. Brazzaville semble, de son côté, plutôt gênée et préfère garder le silence.

Il a donc finalement été remis aux autorités de Brazzaville, il y a quatre jours, assure sa famille et son parti, puis ramené à la case-départ, la petite localité d'Evo, non loin d'Oyo, le fief du président Denis Sassou Nguesso, où il était consigné depuis quelques temps. C'est de là qu'il aurait fui au Gabon, le 28 décembre dernier, parce qu'il craignait pour sa vie.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.