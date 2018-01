Afrique: BAD - Le Nigeria demande à accueillir le bureau régional de l'institution

« Le Nigeria, est l'endroit naturel et logique du centre régional de la banque", écrit Kemi Adeosun, ministre nigérian et gouverneur de la Bad.

Dans un communiqué publié, le 19 janvier 2018, sur le site de la Banque africaine de développement (Bad), le Nigeria a officiellement demandé à l'institution bancaire d'accueillir son bureau régional à Abuja. "Nous pensons être le plus grand actionnaire de la banque depuis sa création, et le pays avec l'un des plus grands portefeuilles de ses projets, le Nigeria, est l'endroit naturel et logique du centre régional de la banque", écrit Kemi Adeosun, ministre nigérian et gouverneur de la Bad.

Le bureau régional est une haute direction qui joue le rôle de Conseil d'administration. Un complexe de bureaux ultramodernes (The state of the art Nigeria country department), situé dans le quartier central des affaires d'Abuja, la capitale du pays, devrait accueillir ce centre régional.

« Le bâtiment a été commandé par le vice-président du Nigeria, Yemi Osibanjo, au nom du président Muhammadu Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria", précise le communiqué.