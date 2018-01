Maroc: Le FMI décerne un satisfecit au pays mais épingle les difficultés sociales

Le FMI vient de publier un rapport qui félicite les autorités marocaines pour ses politiques économiques. L'institution financière épingle cependant les difficultés sociales du Royaume.

Depuis lundi dernier, le dirham marocain a un taux de change plus flexible. Il reste arrimé au dollar et à l'euro, mais son cours peut davantage fluctuer. Une mesure qui va, selon le FMI, renforcer la position extérieure du Maroc, améliorer la capacité de son économie à absorber les chocs et préserver sa compétitivité.

Rien d'étonnant, le FMI encourageait cette réforme depuis des années. Ce nouveau taux de change pourrait notamment permettre d'augmenter les exportations. L'institution monétaire plébiscite en conséquence les « bonnes politiques macro-économiques » du royaume.

Les associations de consommateurs, elles, redoutent une possible hausse des prix des biens de consommation. Et cela dans un contexte de forte revendication sociale : à Jerada, en ce moment même, avec le mouvement dit « du pain noir », mené par les habitants pour exiger, entre autre, le développement de cette ancienne ville minière et le règlement des factures d'eau et d'électricité.

Revendications importantes dans le Rif, également, depuis des mois : le mouvement « hiraki » qui demander des universités, des hôpitaux, des usines.

Revendications, enfin, dans le sud désertique du Maroc, où les coupures d'eau ont suscité des « manifestations de la soif » en septembre dernier. Ces inquiétudes, le FMI s'en fait indirectement l'écho, appelant Rabat à réduire le chômage, à mieux inclure les femmes dans le monde du travail et à développer l'éducation.